sin(3.14/6+x)*cos x - cos(3.14/6+x)*sin x
Алгебра
sin(3.14/6+x)*cos x - cos(3.14/6+x)*sin x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(π/6 + x) * cos x - cos (π/6 + x) * sin x = sin ((π/6 + x) - x) = sin π/6 = 1/2
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