Синее, ветхая, разбитое, морская, золотая , человечий, ласковое, великое,новое, сварливая, кирпичная, белёная, дубовые, тесовые, чёрная, столбовая, дорогая, парчовая, золотые, красные, усердные, вольная, целое, печатный, заморс...

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Синее, ветхая, разбитое, морская, золотая , человечий, ласковое, великое,новое, сварливая, кирпичная, белёная, дубовые, тесовые, чёрная, столбовая, дорогая, парчовая, золотые, красные, усердные, вольная, целое, печатный, заморские, грозная, старый, царские, морская, чёрная,подберите антонимы и синонимы к любым из этих прилагательных

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