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Синквей на былину Илья Муромец
Синквей на былину Илья Муромец
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Илья Муромец известный загадочный воплощал служил освободил герой древнерусского былинного эпоса богатырь
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