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Синквейн о Микула Селянинович, пожалуйста.
Синквейн о Микула Селянинович, пожалуйста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Микула Селянович Легендарный, сильный Любит, заботится, защищает "Весь род Микулов любит Матушка Сыра Земля" Богатырь-пахарь
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