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Синонім і антонім до слова смішно
Синонім і антонім до слова смішно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Синонiм-веселий Антонiм-сумний,похмурий
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