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Синоніми до слів ходити , працювати.
Синоніми до слів ходити , працювати.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ходити - вештатись, тинятися, бродити, блукати. Працювати - трудитися, поратись, чинити, творити.
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