Синоніми до слів ходити , працювати.

Синоніми до слів ходити , працювати.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ходити -  вештатись, тинятися, бродити, блукати. Працювати - трудитися, поратись, чинити, творити.
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