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синоніми до слов передивлялася, відкладала, знайшла
синоніми до слов передивлялася, відкладала, знайшла
Ответ(ы):
Ответил Гость:
передивлялася- переглянула відкладала -зберігала знайшла- відшукала
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