синоніми до слов передивлялася, відкладала, знайшла

синоніми до слов передивлялася, відкладала, знайшла

Ответ(ы):

Ответил Гость:
передивлялася- переглянула відкладала -зберігала знайшла- відшукала
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