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Синоніми до слова повільно.
Синоніми до слова повільно.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
не швидко,не поспишаючи,неквапливо
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