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синоніми до слова запитував
синоніми до слова запитував
Ответ(ы):
Ответил Гость:
цікавився, допитувався.
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