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Синоніми до запитував
Синоніми до запитував
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Запитувати, питати, питатися, запитуватися, запитати, спитати.
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