Синоним к слову " с боку на бок", "благодаря хозяину", "сразгона"

Гость: Гость:

1) бокборд, борт, бочок, край, стегно, сторона, стриборд, фланк, ян 2) Вследствие, по причине. Хозяин-владелец, обладатель, глава дома, собственник, властитель 3) набрав большую скорость, разогнавшись, с набега, с набегу, с налета, с наскока, с разбегу как-то так