Синоним к слову барабанит срочно надо кто правильно ответит того поставлю лучшим раздаю балы за ответ 22 бала
Русский язык
Синоним к слову барабанит срочно надо кто правильно ответит того поставлю лучшим раздаю балы за ответ 22 бала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним к слову барабанит - стучит.
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