Синоним к слову барабанит срочно надо кто правильно ответит того поставлю лучшим раздаю балы за ответ 22 бала

Русский язык

Синоним к слову барабанит срочно надо кто правильно ответит того поставлю лучшим раздаю балы за ответ 22 бала

Автор: Гость