Синоним к слову свежая рубашка, свежая идея,свежий вид. срочно!!!!! 25 мин. осталось!!
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Синоним к слову свежая рубашка, свежая идея,свежий вид. срочно!!!!! 25 мин. осталось!!
Ответ(ы):
Гость:
1)новая рубашка 2)новая идея 3)хороший вид
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