Синтакс.разбор предложения плиз,очень надо Зерна успели до холодов прорасти и п??днять над землёй кустики нежных зелёных листьев.
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Синтакс.разбор предложения плиз,очень надо Зерна успели до холодов прорасти и п??днять над землёй кустики нежных зелёных листьев.
Ответ(ы) на вопрос:
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Подлежащее - зерна; сказуемое - успели ,прорасти, поднять; дополнение - холодов,землёй, кустики,листьев; определение - нежных,зелёных;
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