Синтакс.разбор предложения плиз,очень надо Зерна успели до холодов прорасти и п??днять над землёй кустики нежных зелёных листьев.

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Синтакс.разбор предложения плиз,очень надо Зерна успели до холодов прорасти и п??днять над землёй кустики нежных зелёных листьев.

Автор: Гость