Синтаксическая роль слова грусти Однажды старый грозный шах Вошёл в дворцовый зал И, грусти не тая в глазах, Придворный так сказал: - Мы, мудрый шах Махмуд-палван, О том скорбим душой, Что пухнет наша голова От мудрост...

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Синтаксическая роль слова грусти Однажды старый грозный шах Вошёл в дворцовый зал И, грусти не тая в глазах, Придворный так сказал: - Мы, мудрый шах Махмуд-палван, О том скорбим душой, Что пухнет наша голова От мудрости большой.

Автор: Гость