❗СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР❗ 1. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему ??е хотелось огорчать старого монарха. 2. По ночам подмораживало и звёзды усеяли тёмное небо. 3. К счастью, Буратино удалось спрятаться в кувшин...

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❗СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР❗ 1. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему ??е хотелось огорчать старого монарха. 2. По ночам подмораживало и звёзды усеяли тёмное небо. 3. К счастью, Буратино удалось спрятаться в кувшине и он смог подслушать разговор карабаса и дуремана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Маленький принц уже совсем собрался в дорогу,но ему не хотелось огорчать старого монахов(Пов.,невоскл.,прост.,расп.,ослож.од чл.)Члены предложения,думая сам подчеркнет и во остальных 2 такое же что и в скобках я написал!
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