❗СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР❗ 1. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему ??е хотелось огорчать старого монарха. 2. По ночам подмораживало и звёзды усеяли тёмное небо. 3. К счастью, Буратино удалось спрятаться в кувшин...

Гость: Гость:

1.Маленький принц уже совсем собрался в дорогу,но ему не хотелось огорчать старого монахов(Пов.,невоскл.,прост.,расп.,ослож.од чл.)Члены предложения,думая сам подчеркнет и во остальных 2 такое же что и в скобках я написал!