Синтаксический разбор!!!! Кислотные дожди не только убивают живую природу, но и р??зрушат памятники архитектуры.

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Синтаксический разбор!!!! Кислотные дожди не только убивают живую природу, но и р??зрушат памятники архитектуры.

Автор: Гость