Синтаксический разбор!!!! Кислотные дожди не только убивают живую природу, но и р??зрушат памятники архитектуры.

Русский язык
Синтаксический разбор!!!! Кислотные дожди не только убивают живую природу, но и р??зрушат памятники архитектуры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматические основы- дожди убивают, разрушат памятники. Дожди и памятники -подлежащие , выраженные существительными. Убивают, разрушат-сказуемые, выраженные глаголами. Кислотные-определение, выраженное прилагательным. Живую- определение, выраженное прилагательным. Природу- дополнение, выраженное существительным. Но-предлог. И-союз. Архитектуры-дополнение, выраженное существительным.  Не только-обстоятельство, выраженное наречием плюс предлог(точно не уверенна) Далее предложение( сложн, повест, двусост, невоскл, распр, неослож)
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