Синтаксический разбор пожалуйста помогите В течение четырёх лет мореплаватель пытался добиться поддержки то у португальского, то у испанского двора, однако терпел неудачу
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Синтаксический разбор пожалуйста помогите В течение четырёх лет мореплаватель пытался добиться поддержки то у португальского, то у испанского двора, однако терпел неудачу
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Гость:
(испанского двора - одно дополнение)
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