Синтаксический разбор предложений : 1. Ветер разлетелся и липа вздохнула, и как будто выдохнула из себя миллион золотых листиков 2. Ветер ещё разлетелся, рванул со всей силой и тогда слетели все листья и остались на старой л...
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Синтаксический разбор предложений : 1. Ветер разлетелся и липа вздохнула, и как будто выдохнула из себя миллион золотых листиков 2. Ветер ещё разлетелся, рванул со всей силой и тогда слетели все листья и остались на старой липе только редкие золотые монетки 3. Так поиграл ветер с липой, подобрался к туче, дунул, и брызнула туча и вся разошлась дождём 4. Другую тучу ветер нагнал, и вот из - под этой тучи вырвались яркие лучи, и мокрые леса и поля засверкали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер (корень - ветер, окончание нулевое, основа - ветер). Липа (корень - лип, окончание - а, основа - лип). Миллион (корень - миллион, окончание нулевое, основа - миллион). Листиков (корень - лист, суффикс - ик, окончание - ов, основа - листик). Листья (корень - лист, окончание - я, основа - листь). Липе (корень - лип, окончание - е, основа - лип). Ветвях (корень - ветв, окончание - ях, основа - ветв). Монетки (корень - монет, суффикс - к, окончание - и, основа - монетк). Липой (корень - лип, окончание - ой, основа - лип). Туче (корень - туч, окончание - е, основа - туч). Туча (корень - туч, окончание - а, основа - туч). Дождем (корень - дожд, окончание - ем, основа - дожд).
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