Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов. Вытащите из под себя ноги и опус??ите ее под стол.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов. Вытащите из под себя ноги и опус??ите ее под стол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вытащите (сказ.) из - под себя (обст.) ноги (дополн.) и опустите (сказ.) ее (дополн.) под стол.(обстоят.) Предлож. побудительное, невосклиц., простое , односоставное, неопред.-личное, распространенное, осложнено однород. сказуемыми
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