Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов. Вытащите из под себя ноги и опус??ите ее под стол.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов. Вытащите из под себя ноги и опус??ите ее под стол.

Автор: Гость