Синтаксический разбор предложения :я ощущал прохладную влажность воздуха свежес??ь россы брызнувшей с ветки. Пожалуйста срочно.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения :я ощущал прохладную влажность воздуха свежес??ь россы брызнувшей с ветки. Пожалуйста срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-Подлежащее Ощущал-Сказуемое Прохладную-Определение Влажность воздуха-Дополнение Свежесть росы-Дополнение Брызнувшей-Определение С ветки-Обстоятельство
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