Синтаксический разбор предложения :я ощущал прохладную влажность воздуха свежес??ь россы брызнувшей с ветки. Пожалуйста срочно.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения :я ощущал прохладную влажность воздуха свежес??ь россы брызнувшей с ветки. Пожалуйста срочно.

Автор: Гость