Синтаксический разбор предложения :я ощущал прохладную влажность воздуха свежес??ь россы брызнувшей с ветки. Пожалуйста срочно.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения :я ощущал прохладную влажность воздуха свежес??ь россы брызнувшей с ветки. Пожалуйста срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-Подлежащее Ощущал-Сказуемое Прохладную-Определение Влажность воздуха-Дополнение Свежесть росы-Дополнение Брызнувшей-Определение С ветки-Обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Русский язык
Русский язык