Синтаксический разбор предложения:На уроке астрономии учитель сделал объявление об экскурсии в планетарий

Гость: Гость:

На уроке (-•-•-•-•-•) обстоятельство астрономии (-----------)дополнение учитель (_______)подлежащее сделал (========)сказуемое объявление (-----------) дополнение об экскурсии (------------)дополнение в планетарий (-•-•-•-•-•) обстоятельство