Синтаксический разбор предложения:На уроке астрономии учитель сделал объявление об экскурсии в планетарий
Русский язык
Синтаксический разбор предложения:На уроке астрономии учитель сделал объявление об экскурсии в планетарий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке (-•-•-•-•-•) обстоятельство астрономии (-----------)дополнение учитель (_______)подлежащее сделал (========)сказуемое объявление (-----------) дополнение об экскурсии (------------)дополнение в планетарий (-•-•-•-•-•) обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Используя текст параграфа и Интернет, составьте в тетради схему управления Росси??ским государством в первой трети XVI. В.
Русский язык
Английский язык
Выберите, в каких предложениях стоят верные наречия места(right), а в каких неверные(wrong). 1) I have seen your bag anywhere. 2) The fifth fl...
Українська література