Синтаксический разбор предложения: Но,во-первых, больная действительно находилась в отчаяньи , а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное у ней расположение.

Гость: Гость:

Но, - противительный союз, сверху просто пишем "с." во-первых, - вводное слово. оно не подчеркиваются. просто сверху слова подписать "вв.сл." больная - подлежащее, выраженное существительным действительно - обстоятельство, выраженное наречием находилась - СИС - составное именное сказуемое, выраженное глаголом в - предлог. или выделить в треугольник, или сверху подписать "предл." отчаянье, - СИС - составное именное сказуемое, выраженное существительным а - подчинительный союз, либо обвести в кружочек, или сверху подписать, как "с." во-вторых, - вводное слово. не подчеркивается, сверху слова написать "вв.сл." надо - сложное сказуемое, выраженное безличным глаголом правду - сказать "что?", дополнение, выраженное именем существительным сказать, - сложное сказуемое, выраженное глаголом в инфинитиве я - подлежащее, выраженное личным местоимением сам - мм, даже не знаю чувствовал - ПГС - простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом сильное - расположение "какое?", определение, выраженное прилагательным у - предлог. или берем в треугольник, или сверху пишем "предл." ней - расположение "у кого?", дополнение, выраженное местоимением расположение - чувствовал "что?", дополнение, выраженное именем существительным Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное.