Синтаксический разбор предложения Пахнет травянистой свежестью и осокой.(напиш??те пожалуйста,что как подчёркивать;характеристику)

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Пахнет-гл. двумя чертами травянистой-волнистой чертой прил. свежестью-сущ.пунктиром и-в кружочек осокой-сущ.пунктиром от слова свежестью стрелочку к слову травянистой характеристика-Повеств.,невоскл.,прост.,двусост.,распр.,олс.ОЧП) я в 5 классе,мы так разбираем