Синтаксический разбор предложения пушкин на веки веков чудотворно преобразил на??у речь придал ей прозрачную ясность золотую простоту и музыкальность и мы учимся у него до последних седин и храним его завет как святыню

Гость: Гость:

Пушкин (сущ.) на (пр.) веки (сущ.) веков (сущ.) чудотворно (нар.) преобразил (гл.) нашу (мест.) речь (сущ.), придал (гл.) ей (мест.) прозрачную (прил.) ясность (сущ.), золотую (прил.) простоту (сущ.) и (союз) музыкальность (сущ.), и (союз) мы (мест.) учимся (гл.) у (пр.) него (мест.) до (пр.) последних (прил.) седин (сущ.) и (союз) храним (гл.) его (мест.) завет (сущ.), как святыню (сущ.) (повеств., невоскл., сложное, из 2ух простых, 1ое - распр., 2ое - распр.). Подчеркнуть одной чертой - Пушкин, мы. Подчеркнуть двумя чертами - преобразил, придал, учимся, храним. Подчеркнуть ----- - веков, речь, ей, ясность, простоту, музыкальность, у него, до седин, завет, святыню. Подчеркнуть -.-.- - на веки, чудотворно. Подчеркнуть волнистой линией - нашу, прозрачную, золотую, последних, его. То, что в скобочках после слов пиши над ними.