Синтаксический разбор предложения Трава,не орошённая дождём,сиротливо приникла к земле. Части речи каждого слова отметить и чем выражено, заранее спасибо

Русский язык

Синтаксический разбор предложения Трава,не орошённая дождём,сиротливо приникла к земле. Части речи каждого слова отметить и чем выражено, заранее спасибо

Автор: Гость