Синтаксический разбор предложения Трава,не орошённая дождём,сиротливо приникла к земле. Части речи каждого слова отметить и чем выражено, заранее спасибо
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Синтаксический разбор предложения Трава,не орошённая дождём,сиротливо приникла к земле. Части речи каждого слова отметить и чем выражено, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава подлежащие не орошенная дождем обособленное определение сиротливо обстоятельство приникла сказуемое к земле обстоятельство
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