Синтаксический разбор предложения триста семьдесят две реки впадают в Байкал и морфологический разбор числительного семнадцать дней в дороге уже семнадцать дней
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Синтаксический разбор предложения триста семьдесят две реки впадают в Байкал и морфологический разбор числительного семнадцать дней в дороге уже семнадцать дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Триста семьдесят две реки (подчеркиваем черточками ) впадаут (подчеркиваем двумя чертами ) байкал (подчеркиваем черточка точка )
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