Синтаксический разбор предложения триста семьдесят две реки впадают в Байкал и морфологический разбор числительного семнадцать дней в дороге уже семнадцать дней

Русский язык

Синтаксический разбор предложения триста семьдесят две реки впадают в Байкал и морфологический разбор числительного семнадцать дней в дороге уже семнадцать дней

Автор: Гость