Синтаксический разбор предложения. Воробьи смело скачут по улицам,по которым пр??есжают шумные машины,прыгают под ногами прохожих по городским тротуарам.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения. Воробьи смело скачут по улицам,по которым пр??есжают шумные машины,прыгают под ногами прохожих по городским тротуарам.

Автор: Гость