Синтаксический разбор предложения. Воробьи смело скачут по улицам,по которым пр??есжают шумные машины,прыгают под ногами прохожих по городским тротуарам.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Воробьи смело скачут по улицам,по которым пр??есжают шумные машины,прыгают под ногами прохожих по городским тротуарам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложное предложение повествователное предложение восклицательное предложение распрастроненное предложение Простите если будут орфографические ошибки
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