Синтаксический разбор предложения: Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками.

Берегите двумя чертами -это глагол, наш никак не подчеркиваем,это местоимение ,язык подчеркиваем пунктиром , это существительное, наш местоимение ,ни как не подчеркиваем. Прекрасный подчеркиваем волнистой чертой ,это прилагательное, язык существительное, подчеркиваем пунктиром. этот подчеркиваем волнистой чертой ,это прилагательное, клад подчеркиваем одной чертой ,это существительное. это - подчеркиваем одной чертой,достояние подчеркиваем двумя ,это существительное. (Начинается причастный оборот и до конца все подчеркиваем волнистой чертой ) Переданное это причастие, нам местоимение, нашими прилагательное, предшественниками существительное.)