Синтаксический разбор предложения: Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на не...
Синтаксический разбор предложения: Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, - весна была весною даже в городе.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
люди(подлеж), старались изуродовать(Сказуем), Что сделав? Собравшись в одно небольшое место( дееприч оборот), на которой (прилагат) Они (местоимение выражено подлежащ) жались(собственно глагол) Забивали, счищали, Дымили, обрезывали, выгоняли (всё сказуемое) остальное второстепенные члены предложен, весна(подлеж) была(сказ) весною(дополнение выражено сущ) Даже в городе Где?( тоже сущ)