Синтаксический разбор предложения (воскл., невоскл. и т. д.) Чайковский проснулся рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков.
Синтаксический разбор предложения (воскл., невоскл. и т. д.) Чайковский проснулся рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На будущее тебе: то, что ты просишь - называется характеристика предложения. ____ (Повеств.; невоскл.; простое; двусост.; распростр.; осл. обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом)