Синтаксический разбор предложения:Мифы - созданные фантазией народа произведения,в которых передаются представление древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях. Подсказка эт...
Синтаксический разбор предложения:Мифы - созданные фантазией народа произведения,в которых передаются представление древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях. Подсказка это сложное предложение. Даю 34 балла плизззззз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Невосклицательное, сложное, осложнено однородными членами, повествовательное, невопросительное, распространненое, двусотавное