Синтаксический разбор предложения:В окна беззаботно входил черноморский бродяга-ветер.

Синтаксический разбор предложения:В окна беззаботно входил черноморский бродяга-ветер.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
повес невоск простое 2/с распрас
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