синтаксический разбор сложного предложения примеры.

1 Указать, какая связь в предложении: союзная или бессоюзная. 2. Указать, что является средством связи в предложении: интонация, сочинительные союзы или подчинительные союзы. 3. Сделать вывод, какое это предложение: бессоюзное (БСП), сложносочинённое (ССП) сложноподчинённое (СПП) .4. Разобрать каждую часть сложного предложения, как простое, начиная с пункта №5 соседнего столбца. 5. Подчеркнуть все члены предложения, указать части речи. 6. Составить схему предложения, указав грамматическую основу и осложнение, если оно есть.