Синтаксический разбор слова Чист и прозрачен и По опушкам Лесов ешё растут грибы красноголовые подосиновики зеленоватые и розовые сыроужки скользкие грузди и душистые рыжики.

Грибы растут - это основа предложения, грибы - подлежащее, растут - сказуемое. Растут где? по опушкам лесов - это обстоятельство.(Можно разделить: где? по опушкам; по опушкам чего? лесов) Грибы можно взять как обобщающее слово и от него задать вопрос: какие? Красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди, душистые рыжики... Думаю, что так... Не знаю, как еще можно... Что касается характеристики, то предложение Повествовательное, невосклицательное, двусоставное, одноосновное,осложненное однородными определениями...