Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече­??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишая­ми, кое-где проглядывают клочья неба.

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Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече­??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишая­ми, кое-где проглядывают клочья неба.

Автор: Гость