Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья неба.
Русский язык
Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья неба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествоват., невоскл., простое, двусост., распр., осложнено обособленными определением, выраженным причастным оборотом. Основа предложения - клочья проглядывают. Определения - обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями ( причастный оборот ), древесными . Дополнения - стволами, неба. Обстоятельство - кое - где.
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