Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече­??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишая­ми, кое-где проглядывают клочья неба.

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Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече­??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишая­ми, кое-где проглядывают клочья неба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествоват., невоскл., простое, двусост., распр., осложнено обособленными определением, выраженным причастным оборотом. Основа предложения - клочья проглядывают. Определения - обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями ( причастный оборот ), древесными . Дополнения - стволами, неба. Обстоятельство - кое - где.
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