Систематика амурского тигра

Систематика амурского тигра

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Домен: Эукариоты Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Млекопитающие Отряд: Хищные Семейство: Кошачьи Род: Пантеры Вид: Тигр Подвид: Амурский тигр
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