Сюжет какой француской сказки С.Т.Аксаков использовал в своёмlt;lt;Аленьком цветочкеgt;gt;? а)lt;lt; Красавица и чудовище gt;gt; Ж.М.Лепренс де Бомон б)lt;lt; Ослиная шкура gt;gt; Ш.Перро

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Сюжет какой француской сказки С.Т.Аксаков использовал в своёмlt;lt;Аленьком цветочкеgt;gt;? а)lt;lt; Красавица и чудовище gt;gt; Ж.М.Лепренс де Бомон б)lt;lt; Ослиная шкура gt;gt; Ш.Перро
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) ........................
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