Сивка-бурка может поскакать 240вёрст за 3 ч а конь золотогривый за 4 ч Сколько времени потребуется Ивану Царевичу,чтобы добраться до источника с живой водой на Сивке-Бурк,а вернуться на коне золотогривом если расстояние до исто...
Математика
Сивка-бурка может поскакать 240вёрст за 3 ч а конь золотогривый за 4 ч Сколько времени потребуется Ивану Царевичу,чтобы добраться до источника с живой водой на Сивке-Бурк,а вернуться на коне золотогривом если расстояние до источника 720вёрст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:3=80км/ч скорость сивки бурки 240:4=60км/ч скорость коня златогривого 720:80=9ч вперёд на сивке бурке 720:60=12ч обратно на златогривом коне 12+9=21ч
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