Сивка-бурка может поскакать 240вёрст за 3 ч а конь золотогривый за 4 ч Сколько времени потребуется Ивану Царевичу,чтобы добраться до источника с живой водой на Сивке-Бурк,а вернуться на коне золотогривом если расстояние до исто...

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Сивка-бурка может поскакать 240вёрст за 3 ч а конь золотогривый за 4 ч Сколько времени потребуется Ивану Царевичу,чтобы добраться до источника с живой водой на Сивке-Бурк,а вернуться на коне золотогривом если расстояние до источника 720вёрст

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