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Скільки це2дм 3см= см
Скільки це2дм 3см= см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 дм 3 см равно 23 сантиметрам (см)
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