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Скільки кілограмів солі міститься в 40кг 9% відсоткового розчину?
Скільки кілограмів солі міститься в 40кг 9% відсоткового розчину?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
M(СОЛИ)={m*W}100% 40*0,09=3,6кг
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