Скільки кілограмів солі міститься в 40кг 9% відсоткового розчину?

Скільки кілограмів солі міститься в 40кг 9% відсоткового розчину?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
M(СОЛИ)={m*W}100% 40*0,09=3,6кг
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