Скількома способами можна скласти букет із трьох троянд, до якого входять дві червоні й одна біла троянди, якщо квіти для букета вибирають із шістьох білих та сімох червоних т роянд?
Скількома способами можна скласти букет із трьох троянд, до якого входять дві червоні й одна біла троянди, якщо квіти для букета вибирають із шістьох білих та сімох червоних т роянд?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Белые- 1,2,3,4,5,6 червоны-1,2,3,4,5,6,7ббукет-2чер.и 1 белая. 1)1,2и1.2)1,2и2.3)1,2и3.4)1,2и4.5)1,2и5,6)1,2и6-всего 6 вариантов.2,3-6вариантов.3,4-6вариантов.4,5-6вариантов. 5,6-6вариантов. 6,7-6вариантов.итого6*6=36вариантов. Надеюсь всё понятно. .