Скажите краткое содержание сказки Птичий язык

Гость: Гость:

В одном городе жил купец с купчихою, и родился у них сын не по годам смышленый, назвали его Василием.Раз как-то обедали они втроем; а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил:—Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, — кажись, при жизни бы отдал ему половину имения, да и по смерти отказал много добра.А мальчик — ему было лет шесть тогда — посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал:—Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь.—Говори без утайки! — пристали к нему отец с матерью.И Вася со слезами вымолвил:—Соловей предвещает, что придет пора-время, будете вы мне служить: отец станет воду подавать, а мать полотенце — лицо, руки утирать.Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решились они сбыть свое детище; построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море.На ту пору вылетел из клетки соловей-вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо.Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его, как родного сына.На другой день говорит мальчик новому отцу:—Соловей напевает, что подымится буря, поломает мачты, прорвет паруса; надо поворотить в становище.Но корабельщик не послушался.И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса.Делать нечего, прошлого не воротишь; поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит:—Соловей напевает, что навстречу идут двенадцать кораблей, все разбойничьих, во полон нас возьмут!На тот раз корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как те двенадцать кораблей, все разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше.Ни мало, ни много прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску; а у короля тех мест уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и вороненком, ни днем, ни ночью никому угомону не дают.Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отжить. И приказано было от короля прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту: ежели кто сможет отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и меньшую королевну в жены; а кто возьмется за такое дело, а дела не сделает, тому отрублена будет голова.Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под топор положили.Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика:—Позволь пойти к королю — отогнать ворона с воронихою.Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать.—Ну, ступай, — говорит, — да если что недоброе случится, на себя пеняй!Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало.Послушал птичьего крику и говорит королю:—Ваше величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена его ворониха и сын их вороненок; ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын — отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше величество! Скажите, кому принадлежит сын?Король говорит:—Отцу.Только сказал король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха — влево.После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести; вырос и стал молодец молодцом, женился на королевне и взял в приданое полцарства.Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать; собрался и поехал странствовать.В одном городе остановился он ночевать; переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умыться.Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце; поразговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать, заплакал от радости и упал к их ногам родительским; а после взял их с собою в город Хвалынск, и стали они все вместе жить-поживать да добра наживать.