Скажите любые повести. Только напишите название и автор повести. Помогите пожжжжжжжж.

Скажите любые повести. Только напишите название и автор повести. Помогите пожжжжжжжж.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Михаил Булгаков собачье сердце
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