Скажите пж. какие типы гор существуют

По высоте горы бывают: - Низкогорья (низкие горы);- Среднегорья (средние горы);- Высокогорья (высокие горы). По происхождению горы бывают: - Тектонические горы;- Вулканические горы;- Эрозионные (денудационные) горы. По форме вершины горы классифицируют на: - Пикообразные вершины гор;- Платообразные вершины гор;- Куполообразные вершины гор. По географическому положению горы бывают: - Горные пояса;- Горные страны;- Горные системы;- Горные хребты;- Горные группы;- Одиночные горы.