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Скажите пожалуста что такое царьград
Скажите пожалуста что такое царьград
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Главный город-сталица
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