Скажите пожалуйста, что означают эти пословицы: 1. Никто бы про тебя не знал, когда бы сам не сболтал 2.Не всякую речь сказывай! 3. Молчанкой никого не обидишь. 4. Сколько ни толковать, а всего не перетолковать. 5...
Разное
Скажите пожалуйста, что означают эти пословицы: 1. Никто бы про тебя не знал, когда бы сам не сболтал 2.Не всякую речь сказывай! 3. Молчанкой никого не обидишь. 4. Сколько ни толковать, а всего не перетолковать. 5. В чужой беседе всяк ума купит. 6. Иное слово пропускай мимо ушей
Ответ(ы):
Гость:
незасто
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