Скажите пожалуйста как называется календарно обрядовые песни связанные со сбором урожая

Последний календарно – обрядовый цикл связан со сбором урожая. Обряды совершали в день, когда заканчивали уборку хлеба.Окончив жатву, «завивали бороду» - завязывали последнюю горсть стеблей веночком, чтобы сила земли не скудела.Потом катались по земле, восстанавливая свои силы.Наверное Осенние песни. На укр.мові це-Обжинки