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Скажите пожалуйста сколько атомов входит в состав гептана спасибо
Скажите пожалуйста сколько атомов входит в состав гептана спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скорее всего 9. А если быть точнее он 7 до 9
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