Скажите пожалуйста сочинение что происходит в нашем мире

Гость: Гость:

Наш мир очень сильно начал развиваться!Поэтому мер технологиям нет!Сейчас даже у ребёнка есть телефон!Но мы забыли что мысли о будущем превращаться в настоящие!Люди теперь не берегут природу, а этим вредят сами себе.Если хотя бы один человек с каждого города начал полностью беречь мир стал уже лучше жить!!Прогрессии нашего мира очень спешат поэтому люди забывают о дружбе и мире!